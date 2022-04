Handelsinkomsten Flow Traders trekken fors aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de handelsinkomsten op kwartaalbasis fors zien aantrekken. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de flitshandelaar. "De diverse successen die we in het eerste kwartaal hebben geboekt, bevestigen de kracht van onze activiteiten", aldus CEO Dennis Dijkstra. "Tot dusver is er dit jaar een sterke operationele focus nodig, maar dit is niet ten koste gegaan van de vooruitgang in het behalen van onze strategische doelen." Flow Traders zag de handelsinkomsten afgelopen kwartaal uitkomen op 148 miljoen euro, hetgeen fors meer is dan de 80,3 miljoen euro een kwartaal eerder. In dezelfde periode vorig jaar kwamen de handelsinkomsten op een vergelijkbaar niveau uit van 142,2 miljoen euro. Vooral in de Amerika's zag de flitshandelaar de inkomsten fors aantrekken op kwartaalbasis, al was hier op jaarbasis juist een flink krimp met 45 procent. In het eerste kwartaal van 2022 kwam de genormaliseerde nettowinst uit op 54,0 miljoen euro, hetgeen ruim een verdubbeling is van de 21,7 miljoen euro een kwartaal eerder. Op jaarbasis lag de winst wel 7 procent lager. De genormaliseerde EBITDA kwam in het eerste kwartaal uit op 72,2 miljoen euro tegen 74,9 miljoen euro een jaar eerder en 32,6 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2021. De operationele kosten bedroegen 75,8 miljoen euro tegen 47,7 miljoen euro in het vierde kwartaal. Vooral de kosten aan personeel stegen, vanwege een variabel beloningsbeleid dat gekoppeld is aan een verbetering van het operationele resultaat. Ook boekte Flow Traders wat eenmalige kosten gerelateerd aan de uitvoering van de strategie. Maar deze zullen in de toekomst duidelijke voordelen opleveren, voorziet de flitshandelaar. Flow Traders wil een stijging van de vaste operationele kosten dit jaar van maximaal 15 procent. Flow had eind maart 624 mensen in dienst, tegen 613 aan het einde van 2021. Bron: ABM Financial News

