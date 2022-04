WDP ziet winst fors stijgen

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst per aandeel met maar liefst 20 procent op jaarbasis zien stijgen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Belgische investeerder in logistiek vastgoed met noteringen in Brussel en Amsterdam.

De EPRA-winst kwam uit op 0,29 euro per aandeel. Dit betekent een stijging van 20 procent op jaarbasis.

De bezettingsgraad bedroeg 98,6 procent per eind maart. In december 2021 was dit 98,5 procent. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt 5,7 jaar.

De schuldgraad daalde lichtjes van 38,1 procent ultimo 2021 naar 37,5 procent eind vorig kwartaal.

Outlook

Voor 2022 verwacht WDP een stijging van de EPRA-winst met minstens 9 procent naar 1,20 euro per aandeel. Het dividend over 2022 zal ten minste 0,96 euro per aandeel bedragen.

Het nieuwe strategische groeiplan 2022-25 is een vierjarenplan waarin WDP een jaarlijkse stijging van de EPRA-winst per aandeel ambieert van minimaal 8 procent tot 1,50 euro in 2025. Het dividend per aandeel wordt verwacht synchroon mee te groeien richting 1,20 euro in 2025.

In het eerste kwartaal van 2022 werd een pakket van circa 100 miljoen euro aan nieuwe investeringen vastgelegd, bovenop de strategische participatie in het Zweedse Catena ten belope van 230 miljoen euro die begin april verworven werd.

Ook werd midden april voor 500 miljoen euro aan groene obligaties in de Verenigde Staten geplaatst. De effectieve rente voor deze obligaties met een looptijd van tien jaar bedraagt 1,52 procent.