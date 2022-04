Fugro ziet omzet sterk stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet fors zien aantrekken, terwijl het orderboek flink gevuld is. Dit bleek vrijdagochtend uit een kwartaalupdate van de bodemonderzoeker. "We zien een hoge vraag vanuit klanten naar onze oplossingen voor de energietransitie, klimaatverandering en duurzame infrastructuur", aldus CEO Mark Heine. De topman sprak van een positief marktsentiment, hetgeen wordt ondersteund door nieuwe gunningen. Verder noemt Heine het bemoedigend dat de marges en kasstroom aantrokken, in een doorgaans seizoensgebonden zwak kwartaal. Fugro boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 365,4 miljoen euro tegen 283,8 miljoen euro een jaar eerder. Dit bleek goed voor een vergelijkbare groei van 23,3 procent. Dat was een jaar eerder nog een krimp van 17,2 procent. De groei was breed gedragen over alle regio's en bedrijfsactiviteiten. Het EBITDA-resultaat verbeterde eveneens fors van 13,1 naar 26,9 miljoen euro. Het EBIT-verlies nam af van 14,9 naar 2,7 miljoen euro bij een negatieve marge van 0,7 procent. Een jaar eerder bedroeg de marge nog 5,3 procent negatief. De marges bij zowel Marine als land trokken aan, vooral in de Amerika's en Azië en ondanks oplopende kosten als gevolg van de hoge inflatie en de impact van de coronacrisis. De vrije kasstroom was 7,2 miljoen euro negatief, eveneens een flinke verbetering ten opzichte van 44,8 miljoen euro negatief een jaar eerder. Het orderboek voor de komende twaalf maanden is flink gevuld met krap 1,2 miljard euro aan projecten. Dit was in het eerste kwartaal van 2021 nog 875,7 miljoen euro. Daarmee trok het orderboek met 27,8 procent aan op vergelijkbare basis. Outlook Fugro mikt voor dit jaar onverminderd op een aanhoudende omzetgroei in alle markten en een verdere stijging van de marges. Voor de middellange termijn, tot en met 2024, mikt Fugro nog steeds op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent. In 2021 was dit 4,3 procent, 0,8 procentpunt meer dan in 2020. Om de groei te ondersteunen zal er dit jaar circa 100 miljoen euro worden geïnvesteerd. Bron: ABM Financial News

