Sterk kwartaal PPG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft in het eerste kwartaal van 2022 sterk gepresteerd, hoewel de verstoringen in de aanvoerketen aanhielden. Dit meldde de Amerikaanse verfspecialist donderdag nabeurs. CEO Michael McGarry sprak van een recordomzet ondanks de aanhoudende problemen in de aanvoerketen, geopolitieke kwesties in Europa en de coronarestricties in China. PPG verwacht dat de problemen in de aanvoerketen ook in het huidige kwartaal aanhouden. In de verslagperiode behaalde PPG een omzet van 4,3 miljard dollar, in vergelijking met 3,9 miljard dollar een jaar eerder. Dit was onder meer te danken aan hogere prijzen. Die stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, toen de coronapandemie uitbrak, met 12 procent. De nettowinst viel wel ver terug en bedroeg 18 miljoen dollar, tegenover 378 miljoen dollar een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op 0,08 dollar en de aangepaste winst per aandeel op 1,37 dollar. Het aandeel PPG Industries noteerde in de nabeurshandel vlak. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.