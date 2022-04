Uitdagend kwartaal Snap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft het afgelopen kwartaal een groter verlies geleden dan verwacht, onder meer vanwege de verstoringen in de digitale advertentiemarkt. Dit bleek donderdag na publicatie van de kwartaalcijfers van het social mediabedrijf.



CEO Evan Spiegel noemde het kwartaal "meer uitdagend" dan het bedrijf had verwacht.



Onder de streep resteerde een verlies van 360 miljoen dollar, waar in het vierde kwartaal nog winst werd behaald. Het verlies per aandeel kwam uit op 0,22 dollar per aandeel, waar de markt rekende op 0,18 dollar verlies per aandeel.



Snap boekte afgelopen kwartaal een 38 procent hogere omzet van 1,06 miljard dollar, waar het bedrijf vooraf zelf rekende op 1,03 tot 1,08 miljard dollar en de markt op 1,07 miljard dollar.



Het aantal dagelijkse gebruikers kwam in het eerste kwartaal uit op 332 miljoen, een stijging van 18 procent op jaarbasis. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een totaal van 330 miljoen.



Outlook



In het huidige kwartaal ligt de omzetgroei tot dusver op 30 procent, iets boven de guidance van het bedrijf van 20 tot 25 procent. Echter rekent Snap op een uitdagend operationeel klimaat, met aanhoudende problemen voor de advertentiemarkt. Die worden onder meer veroorzaakt door de hoge inflatie en de privacy aanpassingen die Apple vorig jaar invoerde.



Het aandeel Snap noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 8 procent lager. Bron: ABM Financial News

