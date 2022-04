Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 103,79 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,6 procent duurder. Woensdag reageerde de olieprijs al voorzichtig positief op een daling van de Amerikaanse olievoorraden. Die daalden afgelopen week met 8 miljoen vaten. Ook de benzinevoorraden en die voor stookolie slonken, net als de voorraden bij de belangrijke oliehub in Vushing, Oklahoma. "De ruwe olieprijzen lijken vanuit technisch perspectief een solide basis te vormen voor een verdere rally", aldus analist Peter Cardillo van Spartan Capital. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees erop dat de olieprijs nog steeds onder 110 dollar noteert. Volgens de marktkenner wordt de olieprijs heen en weer getrokken tussen de zorgen over vraag en aanbod. Aandachtspunten voor de oliemarkt blijven de ontwikkelingen in Oekraïne en de productieafspraken van de OPEC. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.