Powell lijkt renteverhoging 50 basispunten te bevestigen

quote: Erny schreef op 21 april 2022 23:20: Grappig, deze renteverhoging is al meermaals aangekondigd en iedere keer als deze aankondiging herhaald wordt zakken de beurzen alsof het om iets nieuws gaat. En op het moment dat de renteverhoging straks feitelijk wordt doorgevoerd gebeurt dit weer. Het lijkt of beleggers alles optellen en als eerste stap uitgaan van een verhoging van 5 % i.p.v. 0.5 % verhoging van de rente.

Probleem ligt in het feit dat de markten al weken niet luisteren naar hetgeen er komen gaat en er (door meerdere FED leden) iedere keer aan herinnert moeten worden wat er gaande is, wat er aan zit te komen.Wanneer men simpelweg een keer met een schuin oog naar de obligatiemarkt zou kijken, die vele malen groter is dan de aandelenmarkt, zou men beter moeten weten maar de meeste "beleggers" denken dat TINA nog steeds bestaat en kopen nog steeds als een kip zonder kop.Iedere beweging omhoog op de aandelenmarkt is momenteel fake.Kijk naar de waarderingen en waarom aandelen als bijvoorbeeld Netflix of Alcoa keihard afgestraft worden. Zijn stuk voor stuik luchtballonnen en Wallstreet zit er nog vol mee.Reverse QE is on the way en Don't fight the FED!!Markt gaat nog een heel stuk dieper de komende weken/maanden.