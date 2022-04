Wall Street zakt weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst donderdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 index verliest 0,4 procent op 4.439,89 punten, de Dow Jones index daalt 0,1 procent op 35.114,39 punten en de Nasdaq levert 0,8 procent in op 13.343,45 punten. "De Amerikaanse markten kenden een aardige start, gesteund door een combinatie van positieve kwartaalcijfers en optimistische vooruitzichten van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, terwijl de Nasdaq profiteert van goede resultaten van Tesla", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dat er soms ook tegenvallers zijn, bleek gisteren uit de afstraffing van het aandeel Netflix. De aandelenkoers van de streamingdienstverlener ging gisteren op de beurs in New York 35 procent omlaag op de teleurstellende kwartaalcijfers en vooruitzichten die het bedrijf dinsdag nabeurs bekendmaakte", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Opvallend is trouwens dat het percentage 'bulls' (optimisten) onder Amerikaanse particuliere aandelenbeleggers vorige week is gedaald naar het laagste niveau ooit gemeten: 15,8 procent! De bull-bear-index (verhouding tussen optimisten en pessimisten op de Amerikaanse aandelenmarkt) is daardoor gedaald naar het laagste niveau sinds 2013", aldus Wiersma, die erop wijst dat dit mogelijk een goed instapmoment kan blijken te zijn. Verder gaat veel aandacht vandaag uit naar een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Powell zei in een paneldiscussie van het IMF dat het gepast is dat de centrale bank de beleidsteugels wat sneller gaat aantrekken. Een renteverhoging met 50 basispunten ligt daarom zeker op tafel bij de komende Fed-vergadering in mei, aldus Powell. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag op 2,94 procent. Op macro-economisch vlak bleken de wekelijkse steunaanvragen met 2.000 gedaald. Daarmee was de afname iets minder sterk dan economen hadden verwacht. De Philadelphia Fed index bleek juist harder dan verwacht gedaald. Maar met een positieve stand wijst de index erop dat een meerderheid van de ondernemers nog altijd een groei van de bedrijvigheid verwacht. De euro/dollar noteert op 1,0852. WTI-olie is 1,5 procent duurder.



Bedrijfsnieuws De cijfers van Tesla waren beter dan verwacht. De omzet steeg met 81 procent naar 18,7 miljard dollar en dit leverde een nettowinst op van 3,3 miljard dollar. Wedbush-analist Daniel Ives zei dat beleggers vooral opgelucht zijn over de optimistische geluiden rond de productie in Shanghai. Eind maart werd de Tesla-fabriek daar gesloten vanwege nieuwe coronalockdownmaatregelen. Het aandeel stijgt 6 procent. Netflix verliest nog eens 4 procent na de koersval van 35 procent woensdag. Elon Musk overweegt een tenderbod op Twitter om aandelen direct van aandeelhouders te kopen, gezien het gebrek aan een duidelijke reactie van het bestuur van Twitter op zijn vorige week gecommuniceerde bod. Dit werd donderdag duidelijk uit documenten ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Musk heeft inmiddels 46,5 miljard dollar aan financiering veiliggesteld, daarbij geholpen door Morgan Stanley, Bank of America, Barclays en BNP Paribas. Bronnen meldden aan Wall Street Journal dat Musk een investeringspartner overweegt om samen een bod uit te brengen. Het aandeel Twitter stijgt een procent op 47,19 dollar, ruim onder het bod van 54,20 dollar dat Musk vorige uitbracht. United Airlines stijgt 11 procent na cijfers, terwijl aluminiumproducent Alcoa juist een flinke stap terug moest doen. De staalfabrikant boekte evenwel meer omzet en winst. Het aandeel Alcoa verliest 16 procent. AT&T boekte minder omzet en winst, maar de winstdaling was minder scherp dan analisten hadden verwacht. Het aandeel wint ruim 4 procent. Philip Morris zag de winst ook dalen, maar net als bij AT&T viel de winstdaling mee. De sigarettenmaker verlaagde de outlook voor heel dit jaar. Vanaf april rekent Philip Morris niet langer op inkomsten uit Oekraïne en Rusland. Het aandeel stijgt 2 procent. Blackstone daalt 6 procent na het openen van de boeken, waarbij het beheerd vermogen steeg naar ruim 915 miljard dollar. Nabeurs vanavond staan de cijfers van Snap en PPG geagendeerd. Bron: ABM Financial News

