Jaarvergadering Wolters Kluwer akkoord met alle agendapunten

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Wolters Kluwer is donderdag akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit bleek na afloop van de vergadering. De aandeelhouders gaven onder meer groen licht voor het voorgestelde dividend van 1,57 euro per aandeel over 2021. Dit resulteert in een slotdividend van 1,03 euro per aandeel dat wordt uitgekeerd in mei. Verder werd Ann Ziegler benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. Ziegler volgt Frans Cremers op die met pensioen gaat. Jack de Kreij volgt Ziegler op als vice-voorzitter van de raad van comissarissen. Verder is Heleen Kersten benoemd als commissarris voor een periode van vier jaar. Zij neemt de plek van Cremers in als lid van het Selection and Remuneration Committee. Bron: ABM Financial News

