Video: cijferseizoen scheidt kaf van het koren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het kaf van het koren wordt nu gescheiden. Een goed voorbeeld is Heineken. De brouwer heeft op dit moment weinig last van de hoge inflatie. Dit zegt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera tegen ABM Financial News. Ook ASML wist beleggers te bekoren. Het orderboek puilt dan ook uit, aldus Van Eerden. "Maar daar staan groeibedrijven tegenover, die vallen nu door de mand", ziet de vermogensbeheerder, die Netflix als goed voorbeeld noemt. De koerswinstverhouding tuimelde van 30 naar 20, aldus Van Eerden. Dus van een groei-aandeel is Netflix een waarde-aandeel geworden. En ook bij Just Eat Takeaway is de groei een lastig verhaal volgens de kenner. "De modellen gaan uit elkaar lopen." Klik hier voor: cijferseizoen scheidt kaf van het koren Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.