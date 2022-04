Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 461,57 punten, de Duitse DAX won 1,0 procent op 14.502,41 punten, de Franse CAC 40 steeg 1,4 procent op 6.715,10 punten en de Britse FTSE 100 daalde fractioneel op 7.627,95 punten.

"Het was wederom een positieve sessie voor de Europese aandelenmarkten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Beleggers waren positief over de kwartaalcijfers die verschenen, volgens de marktkenner. Onder meer luchtvaartaandelen zaten in de lift, na sterke cijfers van United Airlines.

"Dat steeds meer ECB-bestuurders hinten op een renteverhoging in het derde kwartaal kan de opgewekte stemming op de Europese beurzen niet drukken", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Zolang de winstgroeivooruitzichten van bedrijven goed blijven, kan de beurs makkelijk een hogere rente aan." De expert van ING vindt zorgen over een mogelijk aanstaande recessie vooralsnog overdreven.

Vicevoorzitter Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank acht een renteverhoging in juli mogelijk, afhankelijk van de nieuwste macro-economische cijfers, zo zei hij tegen persbureau Bloomberg. De Guindos zei ook dat hij geen reden ziet waarom het opkoopprogramma van obligaties niet kan eindigen in juli. Woensdag klonken al vergelijkbare geluiden bij andere centraal bankiers.

Wiersma merkten donderdag op dat de recent verschenen bedrijfscijfers tot hogere koersen op de beurs leiden. Wiersma wees onder meer op resultaten van Heineken en ASML, die woensdag goed werden ontvangen.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in maart fors gestegen. De inflatie bedroeg in maart definitief 7,4 procent. Dat was 5,9 procent in februari en 5,1 procent in januari. Eerder werd voor maart nog een inflatiecijfer van 7,5 procent afgegeven. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in maart 2,9 procent op jaarbasis. Dit was in februari 2,7 procent.

Verder bleef het consumentenvertrouwen in de eurozone in april negatief, maar was er onverwacht wel sprake van een lichte opleving.

De euro/dollar noteerde op 1,0853. WTI-olie werd 1,5 procent duurder.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2022 meer omzet behaald, maar de resultaten onder druk zien staan. Het aandeel steeg ruim 6,5 procent.

Nestlé boekte in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet, maar voorziet nog steeds een vertraging van de omzetgroei in de rest van het jaar. Het aandeel steeg ruim een half procent.

RELX is dit jaar naar eigen zeggen goed begonnen. Het aandeel daalde licht.

In Parijs ging Safran aan kop, met een winst van ruim 4 procent. Eurofins Scientific was hekkensluiter in de CAC 40 en leverde bijna 5 procent in. Carrefour daalde zo'n 3 procent.

In Frankfurt deed Sartorius goede zaken met een plus van bijna 4 procent. Hekkensluiter in de DAX was Delivery Hero procent, dat meer dan 6 procent verloor.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.