Musk onderzoekt tenderbod op Twitter

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk overweegt een tenderbod op Twitter om aandelen direct van aandeelhouders te kopen, gezien het gebrek aan een duidelijke reactie van het bestuur van Twitter op zijn vorige week gecommuniceerde bod. Dit werd donderdag duidelijk uit documenten ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Volgens de CEO van Tesla heeft hij inmiddels 46,5 miljard dollar aan financiering veiliggesteld, daarbij geholpen door Morgan Stanley, Bank of America, Barclays en BNP Paribas. Bronnen meldden aan Wall Street Journal dat Musk een investeringspartner overweegt om samen een bod uit te brengen. Twitter bevestigde donderdag dat men het bijgewerkte voorstel van Musk, inclusief de informatie over de financiering, heeft ontvangen. Het social mediabedrijf zal het voorstel uitvoerig bestuderen, zei een woordvoerder. Vorige week bracht Musk een bod van 54,20 dollar per aandeel Twitter uit, of in totaal 43 miljard dollar. Vrijdag kwam Twitter met een zogeheten gifpil, om een vijandige overname te blokkeren. Het aandeel noteert momenteel op 46,39 dollar, ruim onder het bod van Musk. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.