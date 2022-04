Akzo en ASMI koplopers in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten. De AEX steeg een half procent naar 729,05 punten.

Waar woensdag techbeurs Nasdaq nog onder druk stond na de enorme koersval van Netflix, trekt de techbeurs vandaag weer aan dankzij de koersplus die Tesla boekt na het openen van de boeken.

"Het kaf wordt nu van het koren gescheiden", aldus Andre van Eerden van Aberfeld International.

"Zolang de winstgroeivooruitzichten van bedrijven goed blijven, kan de beurs makkelijk een hogere rente aan", meent investment manager Simon Wiersma van ING. Hij vindt zorgen over een mogelijk aanstaande recessie vooralsnog overdreven.

Gisteren opteerden twee centraal bankiers al voor een renteverhoging door de ECB, en vandaag voegde vice-voorzitter Luis de Guindos zich in dit rijtje. In juli zou het al zover kunnen zijn.

Eurostat meldde vanochtend dat de inflatie in de eurozone in maart is uitgekomen op 7,4 procent. Dat was een maand eerder 5,9 procent.

Het Nederlandse consumentenvertrouwen in april is gedaald naar het laagste niveau ooit, naar een stand van 48 negatief, terwijl de werkloosheid in maart juist daalde naar 3,3 procent van de beroepsbevolking en de consumptie in de lift zat. Het consumentenvertrouwen in de eurozone verbeterde.

De euro/dollar handelde op 1,0853 en olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX profiteerde AkzoNobel flink van de kwartaalcijfers die het voorbeurs presenteerde. Het verfconcern presteerde volgens de Amerikaanse zakenbank Jefferies boven verwachting. Wel blijft de outlook voor heel dit jaar uitdagend, aldus analisten van JPMorgan Cazenove. Het aandeel Akzo won 6,6 procent, hoewel Degroof Petercam het koersdoel verlaagde.

Net als Akzo wist ASMI een kwartaalrapportage om te zetten in koerswinst. "De ordergroei van ASMI laat geen enkel teken van zwakte zien", aldus Jefferies. ASMI werd 3,7 procent duurder.

Just Eat Takeaway en Prosus eindigden onderaan met verliezen van 3,7 en 3,6 procent. Tencent, een groot belang van Prosus, verloor in Hongkong krap 4 procent.

In de Midkap ging InPost 8,1 procent hoger. Aperam won 2,4 procent, ondanks dat Jefferies het koersdoel verlaagde van 58 naar 40 euro. Corbion verloor een procent na een kleine koersdoelverlaging door Barclays. PostNL verloor 6,5 procent, maar het aandeel noteerde ex-dividend. Alfen werd 2,2 procent goedkoper.

Bij de smallcaps ging Fugro 4,1 procent hoger. Vrijdag komt de bodemonderzoeker met kwartaalcijfers. Sligro won na het openen van de boeken 4,8 procent. De omzet van Sligro lag volgens ING afgelopen kwartaal dan ook veel hoger dan verwacht.

Techaandelen CM.com en Azerion leverden 4,3 en 3,8 procent in.

Het lokaal genoteerde Neways won 10 procent. Er is nog maar een klein aantal aandelen genoteerd. De rest is in handen van Infestos.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak won de Dow Jones 0,5 procent en de S&P 500 index ook. De Nasdaq steeg 0,4 procent.