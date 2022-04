Van Oord aan de slag op Malediven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Van Oord gaat aan de slag met de aanwinning van 194 hectare nieuw land in Addu City op de Malediven. Dit maakte de baggeraar donderdag bekend zonder een opdrachtsom te melden. De voorbereidingen gaan onmiddellijk van start. Het project zal over 18 maanden worden opgeleverd. De werkzaamheden maken deel uit van het Addu Development Project. De opdrachtgever is het Ministerie van Nationale Planning, Huisvesting en Infrastructuur van de Malediven. Bron: ABM Financial News

