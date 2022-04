'Focus op herstel Fugro'

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers in Fugro zullen kijken of de bodemonderzoeker het herstel in de laatste maanden van 2021 heeft weten door te zetten in het eerste kwartaal van dit jaar. Op vrijdag komt Fugro met de cijfers over de eerste drie maanden.

Analisten wezen op een zeer sterk einde van 2021. Het herstel wordt ook steeds breder gedragen, merkte analist Luuk Van Beek van Degroof Petercam op.

In de afgelopen jaren bleek duurzame energie nog de belangrijkste groeiaanjager, maar nu laten ook olie en gas weer een bescheiden groei zien. Bij de divisie Marine lieten alle regio's een verbetering zien in het vierde kwartaal van 2021.

Beleggers zullen zoeken naar signalen dat het herstel zich verder doorzet. Er is volgens Van Beek nog wel genoeg werk aan de winkel voor Fugro, wijzend op de gemengde resultaten bij Land Site Characterisation. Ook blijven het Midden-Oosten en Afrika op sommige vlakken wat uitdagend.

Volgens ING biedt de orderinstroom in de laatste drie maanden van 2021 een goed uitgangspunt voor het lopende boekjaar. Ook voor de jaren 2023 en 2024 is ING positief gestemd en verwacht het geen vertragingen in de marktomstandigheden.

De bank wees daarbij op de toenemende investeringen in de winning van olie en gas enerzijds en in windenergie anderzijds. KBC denkt dat Fugro prima gepositioneerd is om te profiteren van nieuwe investeringen in deze markt.

Outlook

Voor het lopende jaar mikt Fugro op een aanhoudende omzetgroei en een verdere verbetering van de marges.

Voor de middellange termijn, tot en met 2024, mikt Fugro op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent. Afgelopen jaar was dit 4,3 procent, 0,8 procentpunt meer dan in 2020.

ING en KBC hebben een koopadvies op Fugro, terwijl Degroof Petercam een Houden advies hanteert.