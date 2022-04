AT&T boekt minder winst

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het eerste kwartaal minder omzet en winst geboekt na diverse desinvesteringen. Dat maakte het Amerikaanse telecombedrijf donderdagmiddag bekend.

De nettowinst daalde van 7,5 miljard naar 4,8 miljard dollar, of van 1,02 naar 0,65 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten zoals amortisaties, desinvestering en pensioenregelingen, daalde de winst per aandeel van 0,85 naar 0,77 dollar.

De verwachting van analisten lag op 0,62 dollar per aandeel.

De omzet daalde met ruim 13 procent van 43,9 miljard naar 38,1 miljard dollar als gevolg van desinvesteringen en dan met name in de VS. Hiervoor gecorrigeerd steeg omzet met 1,6 procent. Analisten schatten de omzet over de eerste drie maanden op 38,2 miljard dollar.

Verder meldde AT&T voor HBO en HBO Max 76,8 miljoen abonnees, een stijging van 12,8 miljoen op jaarbasis.

Het aandeel noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 1,4 procent hoger.