Wall Street lijkt hoger te openen

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt donderdag met winst van start te gaan. Rond lunchtijd noteerden de futures op de Dow Jones en S&P 500 index ruim een half procent in het groen, terwijl de Nasdaq afstevent op een procent hogere opening. Waar beleggers woensdag nog schrokken van de cijfers van Netflix en de koersdreun die die opleverden, lijkt Tesla vandaag het tegenovergestelde te doen. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en ook de Chicago Fed index. Verder wacht de markt op een speech van voorzitter Jerome Powell van de Fed op een bijeenkomst georganiseerd door het IMF. Verder komt ook James Bullard van de St. Louis Fed aan het woord tijdens een andere bijeenkomst. Hij zei recent dat de Fed wellicht de rente met 75 in plaats van 50 basispunten moet verhogen met het oog op de hoge inflatie. Beleidsmakers van de ECB hinten ook steeds duidelijker op een renteverhoging in juli. Dit doet de euro goed. Olie wordt ongeveer een procent duurder en de euro/dollar handelt op circa 1,09. Bedrijfsnieuws Waar Netflix een dag eerder nog hevig teleurstelde met een daling van het aantal abonnees en het aandeel tientallen procenten moest inleveren, zijn de kaarten voor Tesla beter geschud. Woensdag nabeurs kwam de fabrikant van elektrische auto's met kwartaalcijfers, en die waren beter dan verwacht. De omzet steeg met 81 procent naar 18,7 miljard dollar en dit leverde een nettowinst op van 3,3 miljard dollar. Het aandeel lijkt 7,3 procent hoger van start te gaan. United Airlines maakte daarnaast een koerssprong van circa 7 procent nabeurs na cijfers, terwijl aluminiumproducent Alcoa juist een flinke stap terug moest doen. De staalfabrikant boekte evenwel meer omzet en winst. Voorbeurs zijn er onder meer cijfers van AT&T, Honeywell en Philip Morris. Slotstanden De Dow Jones index won woensdag 0,7 procent op 35.160,79 punten, terwijl de S&P een pas op de plaats maakte op 4.459,45 punten. Met de koersval van Netflix daalde de Nasdaq 1,2 procent naar 13.453,07 punten. Ook donderdag lijkt Netflix lager te openen, al is de openingsindicatie van een verlies van 1,3 procent wellicht een meevaller na de koersdaling van meer dan 35 procent gisteren. Bron: ABM Financial News

