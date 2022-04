Ajax en Manchester United bereiken akkoord over Erik ten Hag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Kirill Venediktov CC BY-SA 3.0

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Manchester United hebben overeenstemming bereikt over de overgang van hoofdcoach Erik ten Hag naar de Engelse club. Dit maakte de Amsterdamse beursgenoteerde voetbalclub donderdag bekend. Ten Hag is sinds januari 2018 als hoofdtrainer in dienst bij Ajax en verlaat de club aan het einde van dit seizoen. "Vierenhalf jaar is een mooie periode, maar we hadden Erik graag langer bij Ajax gehouden", zei algemeen directeur Edwin van der Sar in een toelichting. "Ik wil op een mooie manier afsluiten, dus met het kampioenschap. Met de titel kwalificeren we ons rechtstreeks voor de Champions League. Daar hoort Ajax thuis", voegde Ten Hag toe. Zaken zoals een persoonlijk akkoord met de club, de looptijd van zijn contract en eventuele andere noemenswaardige zaken, worden door Manchester United verzorgd. Bron: ABM Financial News

