Vicevoorzitter ECB voorziet renteverhoging in juli

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vicevoorzitter Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank acht een renteverhoging in juli mogelijk, afhankelijk van de nieuwste macro-economische cijfers. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag. De Guindos zei ook dat hij geen reden ziet waarom het opkoopprogramma van obligaties niet kan eindigen in juli. Hij ziet dat de inflatie aan het pieken is en dat de stijging van de consumentenprijzen zal afzwakken in de tweede helft van dit jaar. Op woensdag zei de voorzitter van de centrale bank van Letland Martins Kazaks ook al een renteverhoging in juli te voorzien. "Ik heb geen reden om het oneens te zijn met wat de markten inprijzen voor de tweede jaarhelft", zei hij toen. De ECB zit volgens Kazaks op een "stevig pad' om het monetaire beleid te normaliseren. Geleidelijk zal de centrale bank de rente verhogen naar nul en daarboven. Ook de topman van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel hintte woensdag op een renteverhoging in juli. De euro steeg ten opzichte van de dollar tot het hoogste niveau in een week na de uitspraken van De Guindos. Bron: ABM Financial News

