Valuta: euro boven de 1,09 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer solide boven de 1,09 dollar, na indicaties dat binnen het bestuur van de Europese Centrale Bank de roep om een renteverhoging luider is en nogal verschilt van hetgeen de voorzitter van de bank Christine Lagarde bij het meeste recente rentebesluit liet horen.

"Lagarde was vorige week uitgesproken mild", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De voorzitter van de centrale bank van Letland Martin Kazaks was dat deze week allerminst. Wij verwachten dat Lagarde vandaag bij haar optreden bij het Internationaal Monetair Fonds geen krimp geeft en daarmee de euro een tik omlaag geeft", voorziet Van der Meer.

Bij het IMF is zo ongeveer iedereen aanwezig die er toe doet in het monetaire speelveld, zoals ook de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen. Beiden krijgen ook spreektijd.

Die is ook weggelegd voor de voorzitter van de Fed van St. Louis, James Bullard, recent nog in het nieuws met stevige verwachtingen ten aanzien van het Amerikaanse rentebeleid. Bullard is te gast op de universiteit van Princeton.

Naast deze sprekers, is er ook nog een macro-economische agenda in de VS met daarin vanmiddag de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia, de wekelijkse steunaanvragen en het voorlopige consumentenvertrouwen over april.

Voor de wekelijkse steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal van 182.000 tegen 185.000 een week eerder.

De euro noteerde donderdag 0,7 procent hoger op 1,0922 dollar. De Europese munt noteerde 0,7 procent hoger op 0,8364 Britse pond. Het Britse pond noteerde onveranderd op 1,3059 dollar.