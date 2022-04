Kwartaalresultaten positief ontvangen op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger, waarbij veel bedrijfscijfers op bijval van beleggers konden rekenen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 727,77 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkt op dat de recent verschenen bedrijfscijfers tot hogere koersen op de Amsterdamse beurs leiden. Wiersma wees onder meer op resultaten van Heineken en ASML, die goed werden ontvangen. Vandaag stegen bovendien AkzoNobel en ASMI sterk na de publicatie van de resultaten. "Dat steeds meer ECB-bestuurders hinten op een renteverhoging in het derde kwartaal kan de opgewekte stemming op de Europese beurzen niet drukken", aldus Wiersma. "Zolang de winstgroeivooruitzichten van bedrijven goed blijven, kan de beurs makkelijk een hogere rente aan." De expert van ING vindt zorgen over een mogelijk aanstaande recessie vooralsnog overdreven. Saxo Bank ziet op basis van eigen onderzoek echter dat beleggers momenteel weinig vertrouwen hebben in het huidige beursklimaat. "De oorlog in Oekraïne en de stijgende rente als gevolg van de stijgende inflatie spelen een belangrijke rol in het negatieve vertrouwen op het moment", aldus economen van de bank. Ook de Federal Reserve ziet dat deze factoren een grote rol spelen in de economische verwachtingen. Uit het Amerikaanse Beige Book, dat woensdagavond verscheen, bleek dat de economische groei deze maand gematigd was. Terwijl de inflatie hoog is, blijven de economische vooruitzichten troebel door de onzekerheid als gevolg van de recente geopolitieke ontwikkelingen en stijgende prijzen, aldus de Fed. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0923. De olieprijzen stegen met een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won AkzoNobel 4,4 procent na cijfers. Het verfconcern presteerde volgens de Amerikaanse zakenbank Jefferies boven verwachting. Wel blijft de outlook voor heel dit jaar uitdagend, aldus analisten van JPMorgan Cazenove. ASMI won 2,7 procent na cijfers. "De ordergroei van ASMI laat geen enkel teken van zwakte zien", aldus Jefferies. De cijfers van RELX werden beloond met een koerswinst van 0,3 procent. Het dataconcern bleek tevreden over de start van het nieuwe jaar. RELX bevestigde de outlook voor dit jaar en verwacht een verdere, onderliggende groei in de omzet en het aangepaste, operationeel resultaat. Ook de aangepaste winst per aandeel tegen constante wisselkoersen zal volgens RELX boven de historische trends blijven. KBC Securities trok het koersdoel voor RELX op. Prosus was met 3,2 procent de grootste daler. Tencent moest vandaag ruim 4 procent inleveren. In de AMX won Air France-KLM ruim 3,6 procent, na positief ontvangen cijfers van sectorgenoot United Airlines woensdag nabeurs op Wall Street. InPost steeg met 4,7 procent. Fitness-keten Basic-Fit maakte een pas op de plaats na cijfers. De kwartaalupdate was conform verwachting, oordeelde Morgan Stanley. PostNL noteerde vanwege een ex-dividend notering 7,5 procent lager. In de AScX won Sligro 2,5 procent nadat uit de cijfers naar voren kwam dat de omzet werd gestuwd door inflatie en bezorging. Updates van Alumexx en MotorK werden beloond met plussen van circa twee procent. Bron: ABM Financial News

