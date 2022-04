Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel Ebusco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor Ebusco verlaagd van 40,00 naar 35,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek donderdag. De analisten van Barclays spraken van een "bemoedigende groei van het orderboek", en dat zou het vertrouwen in een solide groei op middellange termijn moeten stutten, aldus de bank. Dat 2021 een uitdagend jaar was voor de fabrikant van elektrische bussen mag de markt niet verrast hebben, voegde Barclays toe. De bank besloot vanwege de nodige onzekerheden de taxaties voor 2022 tot en met 2024 te verlagen. Dit jaar mikken de analisten op 300 bussen die worden afgeleverd en een omzet van 166 miljoen euro. Dat zou een brutowinst opleveren van 46 miljoen euro. In 2024 is de omzet volgens Barclays gestegen naar 968 miljoen euro, omdat er 1.900 bussen in dat jaar worden afgeleverd. De brutomarge stijgt dan van 28 procent dit jaar naar 36 procent. Barclays blijft van mening dat Ebusco goed gepositioneerd is om te profiteren van de stijgende vraag naar elektrische oplossingen in het openbaar vervoer. Het aandeel Ebusco noteerde donderdag 2,3 procent hoger op 25,20 euro. Bron: ABM Financial News

