Beursblik: winstprofiel Just Eat Takeaway.com bemoedigend

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal de ordergroei zien vertragen, maar een stijging van de gemiddelde prijs per order ving dit op. Dit stelden analisten van Credit Suisse donderdag in een rapport. De outlook voor de brutotransactiewaarde dit jaar werd verlaagd, terwijl de winstverwachtingen juist werden verhoogd, zo merkte Credit Suisse op. Just Eat Takeaway.com verwacht dit jaar dat de brutotransactiewaarde op jaarbasis met circa 5 procent zal groeien, waar eerder nog werd gerekend op circa 15 procent. De aangepaste EBITDA-marge zal tussen de min 0,5 en min 0,7 procent uitkomen en niet langer tussen de min 0,6 en min 0,8 procent. De Zwitserse zakenbank heeft vertrouwen in de sector en de weg naar winstgevendheid voor de maaltijdbezorger. De analisten denken dat de verwachtingen voor de brutotransactiewaarde dit jaar conservatief zijn en vinden dat de opties voor Grubhub aantrekkelijk zijn. Just Eat Takeaway.com zegt een strategische partner te zoeken en kijkt naar mogelijkheden om het Amerikaanse Grubhub volledig of gedeeltelijk te verkopen. Hier wordt al een tijdje op aangedrongen door aandeelhouders. Credit Suisse verlaagde zijn ramingen voor de orders in 2022 en 2023 met 9 tot 10 procent. Doordat de gemiddelde waarde per bestelling aantrekt, zal de groei van de brutotransactiewaarde minder hard afremmen. Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor de Britse notering van Just Eat Takeaway.com tot 50,00 pond. Daarmee verwacht de Zwitserse bank dat het aandeel ruimschoots kan verdubbelen. Het Outperform advies werd dan ook gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

