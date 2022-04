Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 96,00 naar 92,00 euro na de eerstekwartaalcijfers, maar het advies blijft Houden. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Frank Claassen. De analist denkt dat zijn verwachtingen voor de terugkerende EBIT van AkzoNobel omlaag moeten met enkele procenten, gezien de signalen van tragere economische groei. Degroof is afwachtend en wil eerst zien of de stijging van grondstoffenprijzen inderdaad zal afnemen zoals doorn het bedrijf wordt verwacht. AkzoNobel zat in de eerste drie maanden dichtbij de verwachtingen met de terugkerende EBIT, dankzij sterke prijsverhogingen, van 17 procent, en een daling van de volumes met 7 procent. Die volumedaling kwam ook omdat er een jaar eerder juist veel verf werd verkocht tijdens de coronacrisis, toen veel mensen besloten hun huis van een likje verf te voorzien. De grondstoffenkosten stegen met 334 miljoen euro, wat iets minder was dan de 360 miljoen tot 390 miljoen die het bedrijf eerder als indicatie gaf. De prijsverhogingen hebben de hogere kosten echter ruimschoots gecompenseerd, zei AkzoNobel. De impact van de oorlog in Oekraïne was naar schatting 5 miljoen euro. Het aandeel AkzoNobel steeg donderdag 4,9 procent naar 82,52 euro. Bron: ABM Financial News

