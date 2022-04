Credit Suisse verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 945,00 naar 960,00 euro met een herhaling van het Outperform advies. Hiertoe besloten de analisten van de Zwitserse bank na de kwartaalupdate van ASML op woensdag. Credit Suisse oordeelde na de toelichting van ASML op de cijfers dat de vraag op korte termijn sterk blijft en dat het orderboek, dat op een recordniveau staat, steeds meer vertrouwen geeft dat ASML de consensusverwachtingen voor 2023 inlost. Daarbij kunnen de taxaties voor 2025 omhoog, na positieve woorden van ASML. Credit Suisse denkt dat de winst per aandeel in 2025 bijna verviervoudigd zal zijn en zelfs verzesvoudigd in 2030 ten opzichte van 2020. "We blijven van mening dat de consensus de groeikracht van ASML tussen 2025 en 2030 onderschat", aldus de analisten. Daarom is elke terugval van de koers volgens hen een mooie koopkans. Het aandeel ASML wint donderdag 0,3 procent op 593,00 euro. Bron: ABM Financial News

