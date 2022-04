Veon verzwakt banden met oligarch Fridman verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft twee leningen van de Russische banken Sberbank en Alfa Bank ter waarde van 90 miljard roebel overgedragen aan het Russische dochterbedrijf PJSC VimpelCom, waardoor het bedrijf zijn afstand tot de twee banken en de Russische oligarch Mikhail Fridman vergroot. Veon merkt op dat geen van de twee Russische banken is getroffen tot Europese sancties gericht tegen hun portefeuilles met bedrijfsleningen. Alfa Bank werd echter opgericht door Mikhail Fridman, een Russische oligarch die op de sanctielijst van de Europese Unie staat sinds de Russische invasie van Oekraïne. Fridman trad op 28 februari al af als bestuurder van Veon na de invasie. Sberbank, de grootste Russische bank, werd ook hard getroffen door de sancties. De activiteiten in Europa worden opgedoekt onder regie van de Europese bankentoezichthouder SRB. Door de wijziging worden de meeste verplichtingen van de telecomreus in roebels nu gehouden in Rusland, "de markt waar de inkomsten in roebels worden gegenereerd." De leningen waren verstrekt aan VEON Finance Ireland en gegarandeerd door VEON Holdings bv. Het hoofdkantoor heeft nu aan externe schulden nog 4 miljard dollar aan obligaties in dollars en 50 miljard roebel aan obligaties in roebel. De holding VEON, met beursnotering aan Euronext Amsterdam, is voor bijna de helft eigendom van investeringsmaatschappij LetterOne, die werd bestuurd door Fridman en Peter Aven. Zij hebben samen ook een minderheid van de aandelen in LetterOne en traden beide terug als bestuurders van LetterOne na de invasie in Oekraïne. Bron: ABM Financial News

