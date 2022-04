Beursblik: solide kwartaal AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal de verwachtingen "netjes" verslagen, maar de outlook voor heel dit jaar blijft uitdagend. Dit stelden analisten van JPMorgan Cazenove donderdag. De omzet afgelopen kwartaal viel 1,6 procent hoger uit dan JPMorgan had voorzien. De aangepaste EBIT noteerde ondanks een daling van 25 procent op jaarbasis wel 17 procent hoger dan de zakenbank had verwacht. De volumedaling was kleiner dan de analisten hadden gedacht. En de prijzen ontwikkelden zich ook gunstiger. In 2023 wil Akzo een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro realiseren. JPMorgan wijst erop dat de consensus op 1,8 miljard euro zit. De zakenbank heeft een Neutraal advies op AkzoNobel met een koersdoel van 105,00 euro. Het aandeel stijgt donderdag 5,1 procent naar 82,68 euro. Bron: ABM Financial News

