Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel ArcelorMittal licht

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor ArcelorMittal licht verhoogd van 43,00 naar 44,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Alan Spence. De analist rekent op een EBITDA in het eerste kwartaal van 4,4 miljard dollar. Dat is 6 procent minder dan de analistenconsensus, maar wel 0,2 miljard dollar meer dan Jefferies eerder voorzag. Voor heel 2022 verhoogde Spence zijn raming voor de EBITDA zelfs met 13 procent, naar 17,0 miljard dollar. Het aandeel ArcelorMittal wint donderdag 2,3 procent op 30,55 euro. Bron: ABM Financial News

