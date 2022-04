AkzoNobel wint in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,2 procent hoger naar 726,69 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won AkzoNobel meer dan 4 procent na cijfers. Het verfconcern presteerde volgens de Amerikaanse zakenbank Jefferies boven verwachting. ASMI won 2 procent na cijfers, terwijl de cijfers van RELX werden beloond met een koerswinst van ruim 1 procent. Prosus was met ruim 2 procent de grootste daler. Tencent moest vandaag ruim 4 procent inleveren. In de AMX won Air France-KLM ruim 3 procent, na positief ontvangen cijfers van sectorgenoot United Airlines woensdag nabeurs op Wall Street. Fitness-keten Basic-Fit klom 1 procent na cijfers. PostNL noteerde vanwege een ex-dividend notering 9 procent lager. In de AScX won Sligro 5 procent nadat uit de cijfers naar voren kwam dat de omzet werd gestuwd door inflatie en bezorging. Updates van Alumexx en MotorK werden beloond met plussen van circa 2 procent. Bron: ABM Financial News

