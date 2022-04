Meer terugkerende omzet voor MotorK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft in het eerste kwartaal de helft meer omzet geboekt, veelal uit terugkerende opdrachten. Dat maakte de aanbieder van softwarediensten voor de Europese auto-industrie donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg met 52 procent tot 8,3 miljoen euro. Daarmee ligt het bedrijf op koers voor zijn doelstelling dit jaar. De terugkerende omzet uit SaaS steeg met 149 procent tot 5,4 miljoen euro en maakt inmiddels bijna tweederde van de omzet uit. Op jaarbasis is de terugkerende omzet nu 16,3 miljoen euro, tegen 10,3 miljoen euro een jaar eerder. Van de groei komt bijna de helft, namelijk 2,9 miljoen euro, uit overnames. MotorK herhaalde de verwachting van een omzet van 45 tot 47 miljoen euro dit jaar, waarvan 28 tot 30 miljoen euro terugkerend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.