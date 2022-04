RELX tevreden over jaarstart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX is dit jaar naar eigen zeggen goed begonnen. Dit meldde het dataconcern donderdag in een tussentijdse handelsbericht over de eerste drie maanden van het jaar. Exhibitions, de divisie die het meest te lijden heeft gehad van de coronacrisis, goed voor 7 procent van de groepsomzet, zag over de verslagperiode kans om de ingezette groei te continueren. Hiervoor verwacht de onderneming dit jaar dan ook onderliggend een sterke omzetgroei. Daarbij zal het operationeel resultaat profiteren van de lagere kostenbasis, denkt RELX. Voor de andere drie divisies is Science, Technical & Medical met 37 procent van de groepsomzet verreweg de meest dominante, is het jaar goed begonnen en kwam daarmee historisch gezien beter uit. RELX verwacht dat dit ook opgaat voor het gehele jaar. Risk, goed voor 34 procent van de omzet van het bedrijf in 2021, week over de eerste drie maanden van dit jaar in historische zin niet af en de verwachting is dat in de rest van 2022 zo blijft. Legal zat weer boven de historische trends van de divisie. De verwachting is dat Legal, verantwoordelijk voor 22 procent van de groepsomzet, dit doorzet. RELX bevestigde de outlook voor dit jaar en verwacht een verdere, onderliggende groei in de omzet en het aangepaste, operationeel resultaat. Ook de aangepaste winst per aandeel tegen constante wisselkoersen zal volgens RELX boven de historische trends blijven. Bron: ABM Financial News

