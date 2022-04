Analisten positiever over Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank en Berenberg zien meer potentie in het aandeel Heineken en verhoogden donderdag hun koersdoelen voor de Amsterdamse brouwer. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel van 97,00 naar 105,00 euro, terwijl bij Berenberg het koersdoel van 104,50 naar 105,60 euro ging. Beide banken hanteren een Houden advies op de brouwer. Volgens Deutsche Bank is Heineken het jaar sterk gestart met een autonome volumegroei in het afgelopen kwartaal van 5,2 procent, waar de consensus mikte op 3,5 procent. De autonome omzetgroei bedroeg zelfs krap 25 procent en de prijs-/mixgroei 18,7 procent. Deze groeicijfers zijn volgens Deutsche Bank moeilijk te interpreteren, gezien Heineken niet eerder per kwartaal zijn omzet rapporteerde. Deutsche Bank merkte op dat sectorgenoot Carlsberg in het eerste kwartaal een negatieve prijs-/mix rapporteerde van 7 procent. Ook Berenberg sprak van een sterke kwartaalupdate van Heineken. De volumes noemden de analisten van Berenberg solide, terwijl Heineken op de meeste fronten de verwachtingen versloeg. Wel stelden de volumes in de Amerika's wat teleur. Berenberg verhoogde zijn ramingen voor de winst per aandeel met 3,8 procent voor 2022 en met 3,6 procent voor 2023. Het aandeel Heineken sloot woensdag 5,2 procent hoger op 93,94 euro. Bron: ABM Financial News

