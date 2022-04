Licht hogere start AEX voorzien tijdens drukke cijferdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een neutrale tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Door het losbarsten van het cijferseizoen kunnen beleggers deze week hun aandacht deels verleggen van de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de rap oplopende rentes, naar de bedrijfsresultaten.

Op Beursplein 5 werden woensdag vooral de kwartaalrapportages van techgigant ASML en brouwer Heineken met applaus ontvangen. André van Eerden van Aberfeld International sprak van “producenten die hun prijzen kunnen doorberekenen en de marges op peil houden en zelfs nog verbeteren” en de vermogensbeheerder noemde het dan ook een zonnige dag op het Damrak.

Onder aanvoering van deze twee multinationals steeg de AEX met 1,3 procent naar 725,61 punten. Vanochtend is onder meer de beurt aan de hoofdfondsen AkzoNobel en RELX om beleggers te overtuigen.

De start van de handelsdag was woensdag nog terughoudend. Futures op de Amerikaanse techindex Nasdaq noteerden aanvankelijk flink lager, nadat streamingbedrijf Netflix dinsdagavond moest bekendmaken dat het voor eerst abonnees verloren heeft.

Netflix, dat tot voor kort tot het illustere rijtje van onder meer Apple, Alphabet, Amazon en Microsoft werd gerekend, verloor woensdag maar liefst 35 procent van zijn beurswaarde. De schade voor de bredere markt bleef echter beperkt, dankzij onder meer positief ontvangen rapportages van vooral IBM en Procter & Gamble. De index van ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, noteerde bij de slotzoemer vrijwel vlak.

Nabeurs op Wall Street verschoof alweer de aandacht naar de volgende kwartaalrapportages en die stelden per saldo niet teleur. De fabrikant van elektrische auto's Tesla rapporteerde over het afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,2 miljard dollar en een omzetstijging op jaarbasis van maar liefst 81 procent. In de elektronische handel nabeurs won het aandeel meer dan 5 procent.

United Airlines maakte daarnaast een koerssprong van meer dan 7 procent nabeurs na cijfers, terwijl aluminiumproducent Alcoa juist een flinke stap terug moest doen. Amerikaanse futures op de S&P 500 index noteren vanochtend ongeveer een half procent in het groen.

In Azië is het sentiment vanochtend erg verdeeld. De Chinese beurzen verliezen meer dan 1 procent, terwijl de beurs in Japan juist meer dan 1 procent wint. Olie-futures zitten daarnaast vanochtend met ongeveer 1 procent in de lift.

Terwijl op de beurs het zonnetje weer voorzichtig begint te schijnen, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekend dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in april is gedaald naar het laagste niveau ooit, naar een stand van 48 negatief, terwijl de werkloosheid in maart juist daalde naar 3,3 procent van de beroepsbevolking en de consumptie in de lift zat.

Later vandaag wordt ook het consumentenvertrouwen in de eurozone vrijgegeven, net als de wekelijkse steunaanvragen in de VS en Philadelphia Fed index. Op het bedrijfsvlak kijken beleggers uit naar cijfers van onder meer AT&T, Philip Morris en PPG, een concurrent van AkzoNobel.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Akzo op jaarbasis met 12 procent van 2.263 miljoen naar 2.525 miljoen euro. Analisten rekenden op een omzet van 2.487 miljoen euro. De aangepaste EBITDA daalde van 391 miljoen naar 317 miljoen euro, en dat is beter dan de 303 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. De prijzen stegen met 17 procent, terwijl de volumes met 7 procent daalden.

ASM International behaalde in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook, zoals analisten geraadpleegd door ABM Financial News ook hadden verwacht. De ordergroei van ASM International laat geen enkel teken van zwakte zien, zo merkte analist Janardan Menon van Jefferies op na de kwartaalupdate. In het tweede kwartaal rekent ASMI op een omzet van 540 tot 570 miljoen euro. Dat is in lijn met de outlook die ASMI bij de jaarcijfers gaf.

Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar fors meer leden verwelkomd, terwijl er ook flink meer clubs werden geopend. Basic-Fit mikt voor dit jaar op een omzet van 800 tot 850 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van circa 240 miljoen euro.

De fabrikant van ladders en steigers Alumexx boekte in 2021 een hogere omzet en winst en zette de omzettrend door in de eerste maanden van dit jaar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 4.459,45 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 35.160,79 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.453,07 punten.