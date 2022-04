Inflatie en bezorging stuwen omzet Sligro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft de omzet in het eerste kwartaal sterk zien stijgen, dankzij een snel herstellende vraag na de lockdowns, maar ook door een sterke groei van het bezorgkanaal en hoge inflatie. Dat bleek donderdag uit een handelsupdate van het foodservicebedrijf. De omzet steeg op jaarbasis met 42,7 procent, van 328 miljoen naar 468 miljoen euro. Dit was ruim hoger dan de 426 miljoen euro die analisten gemiddeld hadden verwacht. In België steeg de omzet zelfs van 30 naar 45 miljoen euro. Sligro haalt het merendeel van de omzet uit Nederland. "In januari verkeerden we nog grotendeels in een lockdown, in februari zagen we week na week herstel en tegen het einde van maart lag de omzet in vrijwel alle klantsegmenten weer op het niveau van voor de coronacrisis", stelde Sligro. Catering en zorg liggen nog niet op dat niveau, terwijl de omzet van tabak daalde. Die laatste trend zet door, verwacht Sligro. De sterkste groei was er bij de bezorgdiensten, met bijna een omzetverdubbeling. De samenwerking met Heineken werpt vruchten af, stelt Sligro. De hogere inkoopkosten door de inflatie en de hogere energiekosten betekenen ook hogere prijzen, wat de omzet stuwt, maar niet de winst. Hierdoor daalt de relatieve winstgevendheid enigszins. Het bedrijf verwacht dat het herstel van de afzetmarkten de komende kwartalen doorzet. Na de zomer zijn de ontwikkelingen minder goed te voorspellen in verband met de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de prijzen. Een concrete voorspelling geeft Sligro niet. Bron: ABM Financial News

