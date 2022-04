Jefferies verhoogt taxaties ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML zal in 2025 flink meer omzet realiseren dan eerder gedacht. Dit stelde analist Janardan Menon van Jefferies donderdag. Woensdag zei CEO Peter Wennink de scenario's voor 2025 en de groei daarna te zullen herzien in de tweede jaarhelft, "in het licht van de vraag en onze plannen om de capaciteit te vergroten". "We maken actief werk van een significante uitbreiding van onze capaciteit, samen met onze toeleveranciers", voegde de topman woensdag daaraan toe. Menon besloot zijn taxaties voor 2022 en 2023 ongeveer gelijk te houden, maar die voor 2024 en 2025 te verhogen. In 2025 ging de omzetraming met 15 procent omhoog naar 35 miljard euro, 5 miljard euro meer dan de bovenkant van de huidige outlook van ASML van 24 tot 30 miljard euro. "Dit resulteert in een 16,6 procent hogere winst per aandeel in 2025 van 31 euro", zo verwacht de analist. In tegenstelling tot de omzet verlaagde de analisten wel zijn margetaxatie voor 2025, van 55,8 naar 54,8 procent, onder meer "vanwege mogelijke tegenwind bij de uitbreiding van de capaciteit". Jefferies herhaalde het koopadvies op ASML met een koersdoel van 700,00 euro. Het aandeel sloot woensdag 5,3 procent hoger op 591,40 euro. Bron: ABM Financial News

