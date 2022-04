Neways ziet omzet oplopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Neways heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien toenemen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een tussentijdse update van Neways. Neways boekte in de eerste drie maanden van 2022 een omzet van 134,2 miljoen euro, een stijging van 12,4 procent op jaarbasis. De vraag in alle sectoren was sterk, aldus het bedrijf. De orderinstroom nam met 7,7 procent toe en kwam uit op 181,3 miljoen euro, waardoor de orderportefeuille aan het eind van het eerste kwartaal uitkwam op 411 miljoen euro. Dit was een stijging van 12,8 procent ten opzichte van eind 2021. Neways ziet nog altijd diverse verstoringen in de aanvoer van onderdelen en samen met hogere prijzen voor energie en oplopende inflatiecijfers kunnen deze factoren volgens het bedrijf een negatief effect hebben op de resultaatvorming. Het bedrijf heeft geen activiteiten die in directe zin geraakt worden door de oorlog in Oekraïne, maar stelde donderdag wel de gevolgen ervan op de aanvoerlijnen te monitoren. Hetzelfde geldt voor de COVID-beperkingen. De outlook voor 2022 werd donderdag door Neways herhaald. Neways wordt momenteel van de beurs gehaald door Infestos, dat een bod van 14,55 euro per aandeel op Neways zag slagen. Infestos is het investeringsbedrijf van Bernard ten Doeschot. Bron: ABM Financial News

