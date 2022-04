Nestle boekt omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt, maar voorziet nog steeds een vertraging van de omzetgroei in de rest van het jaar. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. CEO Mark Schneider sprak donderdag in een toelichting van een sterke autonome groei, ondanks een uitdagend klimaat. De topman wees onder meer op de oorlog in Oekraïne. Nestlé voerde de prijzen op en zag een "duurzame" vraag vanuit consumenten. De topman merkte op dat de kosteninflatie nog steeds scherp stijgt en dat verdere prijsverhogingen en andere maatregelen nodig zijn dit jaar om dit op te vangen. Schneider zegt met deze factoren al rekening te hebben gehouden en dat de outlook voor heel het jaar gehandhaafd wordt. De Zwitserse voedingsmiddelen- en drankengigant boekte in het afgelopen kwartaal een 5,4 procent hogere omzet van 22,2 miljard Zwitserse frank. Negatieve wisselkoerseffecten drukten de omzet met 0,8 procent, terwijl desinvesteringen een negatieve impact hadden van 1,3 procent. Op autonome basis bedroeg de groei 7,6 procent, voor 5,2 procent te danken aan hogere prijzen. De groei was volgens Nestlé breedgedragen in de meeste regio's en productcategorieën. Outlook Nestlé verwacht voor het lopende jaar een autonome omzetgroei van circa 5 procent en een onderliggende operationele marge van 17,0 tot 17,5 procent. De onderliggende winst per aandeel tegen constante wisselkoersen zal naar verwachting ook stijgen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.