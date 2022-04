AkzoNobel vangt volumedaling op met prijsstijgingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in de eerste drie maanden van 2022 meer omzet behaald, maar de resultaten onder druk zien staan. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van het verf- en chemieconcern. "We hebben wederom goede vooruitgang geboekt met een sterke omzetgroei in zowel onze verf- als coatingsactiviteiten in het eerste kwartaal. Dankzij onze krachtige prijsinitiatieven lopen we in de pas met de ongekende variabele kosteninflatie die onze industrie dit kwartaal raakte", zei CEO Thierry Vanlancker in een toelichting op de cijfers. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Akzo op jaarbasis met 12 procent van 2.263 miljoen naar 2.525 miljoen euro. Analisten rekenden op een omzet van 2.487 miljoen euro. De prijzen stegen met 17 procent, terwijl de volumes met 7 procent daalden. Vooral bij de decoratieve verven was de volumedaling sterk. Vorig jaar, tijdens de coronacrisis, besloten veel mensen om hun huis een schilderbeurt te geven. De aangepaste EBITDA daalde van 391 miljoen naar 317 miljoen euro, en dat is beter dan de 303 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. De EBIT liep terug van 303 naar 232 miljoen euro, waar analisten uitgingen van 214 miljoen euro. Ook het nettoresultaat daalde, van 217 miljoen naar 154 miljoen euro. De consensus rekende op 144 miljoen euro. Outlook In de tweede jaarhelft verwacht Akzo dat grondstoffen- en andere kosteninflatie, inclusief transport, geleidelijk zullen afnemen. Akzo zal de prijzen blijven verhogen om de hogere kosten te compenseren. In 2023 wil Akzo een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro realiseren, zo bleek al tijdens de beleggersdag in februari, en die ambitie werd donderdag herhaald. De Grow & Deliver strategie moet circa 550 miljoen euro extra resultaat opleveren ten opzichte van 2021. Verder wil Akzo jaarlijks gemiddeld 50 basispunten verbetering van het rendement op de verkopen in de periode 2021 tot en met 2023 realiseren. Bron: ABM Financial News

