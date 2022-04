Europese beurzen openen hoger

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 43 punten voor de Duitse DAX, een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten stegen en maakten zo een deel van de verliezen in de vorige sessie weer goed, nadat Wall Street dinsdagavond scherp hoger sloot.

Deze week is één van de drukste weken van het kwartaalcijferseizoen, nadat een reeks Amerikaanse banken vorige week enigszins teleurstellende resultaten over eerste kwartaal publiceerden.

"Ik voorspel een solide winstgroei, ondanks uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zoals de hoge inflatie", zei marktanalist Greg Marcus van UBS Private Health.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in februari harder is gestegen dan verwacht. De export van goederen door de eurozone is in februari met dubbele cijfers gestegen, maar het groeitempo ligt nog niet op de helft van die voor de import. De export steeg op jaarbasis met 17,0 procent, terwijl de import steeg met 38,8 procent.

De producentenprijzen in Duitsland zijn in maart zeer hard gestegen. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met 30,9 procent op, terwijl op maandbasis sprake was van een stijging met 4,9 procent.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook gehaald, zoals ook werd verwacht, en liet zich positief uit over de verwachtingen op de middellange termijn. Het aandeel steeg ruim 5,0 procent.

Just Eat Takeaway.com is negatiever geworden over de brutotransactiewaarde dit jaar en zegt de opties voor Grubhub te bekijken, waaronder een verkoop. Het aandeel won bijna 2 procent.

Heineken heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral dankzij de prestaties in Europa. Het aandeel sloot 5,0 procent hoger. Rivaal AB InBev steeg circa 4,0 procent.

DSM verkoopt de tak Protective Materials aan Avient Corporation voor 1,44 miljard euro. Degroof Petercam sprak van een matige waardering. DSM eindigde 0,5 procent hoger.

In Parijs steeg Danone ruim 5,0 procent, na mediaberichten dat sectorgenoot Lactalis interesse zou hebben in de overname van delen of het hele bedrijf. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet van Danone dankzij een gunstige prijsmix. De outlook voor heel 2022 werd gehandhaafd.



ArcelorMittal verloor 1,5 procent. Bank of America verlaagde het koersdoel voor ArcelorMittal van 44,00 naar 40,00 euro, maar handhaafde het koopadvies voor het staalaandeel.

In Frankfurt steeg Henkel 3,5 procent, terwijl Bayer 2,0 procent verloor.

Euro STOXX 50 3.896,81 (+1,7%)

STOXX Europe 600 460,10 (+0,8%)

DAX 14.362,03 (+1,5%)

CAC 40 6.624,91 (+1,4%)

FTSE 100 7.629,22 (+0,4%)

SMI 12.310,17 (+0,2%)

AEX 725,61 (+1,3%)

BEL 20 4.257,66 (+1,1%)

FTSE MIB 24.878,23 (+1,0%)

IBEX 35 8.769,50 (+0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag vrijwel vlak gesloten. Alleen de Nasdaq had een lastige dag.

Het sentiment werd woensdag gedrukt vanwege zorgen over de impact van de hoge inflatie, terwijl de markt de impact van bedrijfsresultaten probeerde in te schatten te midden van een golf aan resultaten deze week.

Aandelen zijn de week sterk begonnen, geholpen door winstrapporten die aantoonden dat bedrijven grotendeels in staat zijn om groei te genereren ondanks een verkrapping van het monetaire beleid en de hoogste inflatie in vier decennia.

"We leven in een jaar van hogere inflatie en dat zal voor sommige bedrijven problemen veroorzaken. Wat we proberen te beoordelen is het prijszettingsvermogen van een bedrijf, waarbij sommige bedrijven hun winstgevendheid onder druk zien komen te staan als dit al nu niet het geval is", zei marktanalist Luc Filip van SYZ Private Banking.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag ging de aandacht met name uit naar het Beige Book. De economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten is sinds medio februari geroeid in een gematigd tempo. zo bleek uit het rapport. Daarbij worden de vooruitzichten voor toekomstige groei volgens het rapport vertroebeld door de onzekerheid die is ontstaan door recente geopolitieke ontwikkelingen en de stijgende prijzen.

De werkgelegenheid nam de afgelopen verslagperiode volgens het Beige Book met een gematigd tempo toe, terwijl de inflatie sterk bleef de afgelopen periode, zo bleek uit het Beige Book. In de meeste districten verwachtten bedrijven dat de inflatiedruk in de komende maanden zal aanhouden en toenemen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,0 procent. De marktindex daalde van 393,5 vorige week naar 374,0 deze week.

De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in maart op maandbasis gedaald met 2,7 procent.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,14 dollar, hoger op 102,19 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de Philadelphia Fed index van april en de wekelijkse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Netflix daalde circa 36,0 procent, nadat het streamingbedrijf meldde dat het aantal abonnees in het afgelopen kwartaal met 200.000 terugliep en in het tweede kwartaal waarschijnlijk met 2 miljoen zal dalen.

Ook andere streamingdiensten gingen onderuit. Roku daalde bijna 6,0 procent en Walt Disney leverde circa 5,0 procent in. Warner Bros verloor woensdag eveneens circa 5,0 procent na de tegenvaller bij Netflix, dat overigens zei dat de toenemende concurrentie een rol speelt in het verlies van abonnees.

Procter & Gamble verhoogde de omzetverwachting tot 4 à 5 procent groei dit jaar, na een meevallend kwartaal qua winst. Dure grondstoffen zorgen naar verwachting voor 2,5 miljard dollar tegenwind en duurder transport kost 400 miljoen dollar, wat meer is dan het bedrijf eerder meldde. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent.

Farmaceut Abbott Laboratories boekte 14 procent meer omzet in het afgelopen kwartaal en won ongeveer 2,4 procent. Abbott wees woensdag in zijn outlook onder meer op kosten die worden gemaakt voor een terugroepactie en kosten voor overnames, waardoor de winst in 2022 wat lager zal uitvallen dan eerder voorzien.

Oliedienstverlener Baker Hughes stelde teleur met een omzetgroei van 1 procent tot 4,8 miljard dollar. Analisten hadden 200 miljoen dollar meer verwacht. En ook dat er weer winst werd gemaakt, kon de markt niet bekoren. De winst was kleiner dan analisten hadden voorzien. Het aandeel noteerde ruim 4,0 procent lager.



IBM steeg bijna 7,0 procent, na een beter dan verwachte omzetgroei, dankzij de cloudactiviteiten.

S&P 500 index 4.459,45 (-0,1%)

Dow Jones index 35.160,79 (+0,7%)

Nasdaq Composite 13.453,07 (-1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 27.519,98 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.100,74 (-1,6%)

Hang Seng 20.580,66 (-1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0828. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0849 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0857 op de borden.

USD/JPY Yen 128,41

EUR/USD Euro 1,0828

EUR/JPY Yen 139,08

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Maart (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - April (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Februari (NL)

06:30 Investeringen - Februari (NL)

06:30 Werkloosheid - Maart (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - April (Fra)

11:00 Inflatie - Maart def. (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - April (Bel)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - April vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Nestle - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

13:00 AT&T - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)