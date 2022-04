Nederlandse consumptie in februari verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse consumenten hebben in februari 13,8 procent meer besteed dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. In januari was er nog sprake van een stijging van 11,1 procent. De consumptie van diensten was in februari 2022 nog wel 3,3 procent lager dan in februari 2020. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit. In februari hebben consumenten 32,0 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in februari 2021. Vooral aan kleding, schoenen, woninginrichtingsartikelen en elektrische apparatuur hebben ze meer uitgegeven. In de loop van februari vervielen bijna alle coronamaatregelen, terwijl een jaar eerder vooral niet-essentiële winkels nog veel hinder ondervonden van een harde lockdown. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen hebben consumenten 1,4 procent meer gespendeerd aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit, motorbrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten dan in februari 2021. Consumenten verbruikten minder energie, maar hebben aan persoonlijke verzorgingsproducten meer besteed dan een jaar eerder. Ten slotte hebben consumenten 4,4 procent minder besteed aan voedings- en genotmiddelen dan in februari 2021. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie in april minder gunstig dan in februari. Bron: ABM Financial News

