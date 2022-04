Alcoa boekt meer omzet en winst

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent.

CEO Roy Harvey sprak van een uitstekende start van het jaar, waarbij de aangepaste EBITDA voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf 1 miljard dollar overschreed. "In volatiele markten die worden beïnvloed door wereldgebeurtenissen, hebben we onze toeleveringsketen effectief beheerd en de stabiliteit in onze activiteiten kunnen handhaven", zei hij.

Alcoa boekte in het eerste kwartaal een aangepaste EBITDA, exclusief speciale items van 1,1 miljard dollar, tegenover 521 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 469 miljoen dollar, ofwel 2,49 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 175 miljoen dollar, ofwel 0,93 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis boekte de aluminiumproducent een winst van 3,06 dollar per aandeel, tegenover 0,79 dollar per aandeel een jaar eerder.

De omzet steeg van 2,9 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2021 naar 3,3 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Outlook

Alcoa heeft zijn ramingen voor bauxietleveringen in 2022 verlaagd met 2 metrische tot 46,0 - 47,0 miljoen metrische ton. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de totale hoeveelheid aluminiumoxide en aluminium onveranderd zal blijven tussen 14,2 en 14,4 miljoen ton en tussen 2,5 en 2,6 miljoen ton.

Voor het tweede kwartaal verwacht Alcoa op basis van de huidige prijzen, dat de aluminiumoxide- en aluminiumprijzen hoger zullen zijn dan in het eerste kwartaal, waarbij dit voordeel deels teniet zal worden gedaan door circa 115 miljoen aan hogere energie- en grondstofkosten.

Het aandeel Alcoa noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 5,1 procent lager.