Olieprijs licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag licht hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 15 april zijn gedaald met 8,0 miljoen vaten tot 413,7 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 0,8 miljoen vaten tot 232,4 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 2,7 miljoen vaten tot 108,7 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 91,0 procent. Dat was een week eerder nog 90,0 procent.

Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat al dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 4,5 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 2,9 miljoen vaten en de destillaatvoorraden afnamen met 1,7 miljoen vaten.

Dinsdag sloot de olieprijs fors lager, in reactie op een significante neerwaartse bijstelling van de groeiprognose van het Internationaal Monetair Fonds, zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. Het IMF voorziet een wereldwijde economische groei van slechts 3,6 procent in 2022, daarbij verwijzend naar zorgen over de inflatie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, terwijl de organisatie tevens een tragere economische activiteit voorspelt in China als gevolg van coronaviruslockdowns.

"Dit alles voedt de bezorgdheid over de vraag op de oliemarkt, die de laatste tijd wat meer op de achtergrond is geraakt omdat aanbodrisico's de krantenkoppen domineerden", zei Fritsch.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,1 procent, ofwel 0,14 dollar, hoger op 102,19 dollar op de New York Mercantile Exchange.