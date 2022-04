Amerikaanse bedrijvigheid groei in gematigd tempo - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten is sinds medio februari geroeid in een gematigd tempo. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Daarbij worden de vooruitzichten voor toekomstige groei volgens het rapport vertroebeld door de onzekerheid die is ontstaan door recente geopolitieke ontwikkelingen en de stijgende prijzen.

Verschillende districten spraken van een matige werkgelegenheid, waarbij sprake is van uitdagingen op het gebied van personeelswerving en behoud van personeel.

Consumentenbestedingen namen in de verslagperiode in een versneld tempo toe in de retail en niet-financiële dienstverlenende bedrijven, aldus het rapport. Daarbij was over het algemeen in de meeste districten sprake van een solide productieactiviteit, maar problemen in de toeleveringsketen, krapte op de arbeidsmarkt en hoge inputkosten drukten op het vermogen van bedrijven op aan de vraag te kunnen voldoen, aldus het rapport.

De autoverkopen bleven grotendeels beperkt door de lage voorraden. Commerciële vastgoedactiviteiten zaten daarentegen in de lift, vanwege een toename van de kantoorbezetting en een toename in winkelactiviteiten, zo bleek uit het Beige Book. Ook de vraag naar residentieel vastgoed bleef aanhoudend sterk de afgelopen verslagperiode, hoewel sprake was van een beperkt aanbod.

Daarentegen sprak het rapport van gemengde agrarische omstandigheden, waarbij boeren enerzijds werden gesteund door stijgende oogstprijzen, maar anderzijds werden geconfronteerd met droogte en stijgende inputkosten, waardoor de winstmarges onder druk kwamen te staan.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid nam de afgelopen verslagperiode volgens het Beige Book met een gematigd tempo toe, waarbij de vraag naar arbeiders in de meeste districten en industriesectoren sterk bleek. Het inhuren van nieuwe werknemers werd geremd door een gebrek aan personeel, hoewel in sommige districten tekenen van verbetering werden geconstateerd. Ook de doorstroom van personeel is volgens het rapport hoog, waarbij werknemers opstapten voor hogere lonen en flexibelere werktijden bij andere bedrijven. Bedrijven meldden tevens dat inflatoire druk bijdroeg aan de hogere lonen, maar dat deze verhoging er niet toe leidde dat het aantal openstaande vacatures werd teruggedrongen. Sommige respondenten meldden vroege tekenen te zien van een vertraging van de sterke loongroei.

Prijzen

De inflatie bleef sterk de afgelopen periode, waarbij bedrijven de snel stijgende inputkosten doorberekenen naar klanten, aldus het rapport. In verschillende districten, met name in de productie, was sprake van een sterke stijging van de kosten voor grondstoffen, transport en lonen. Daarnaast werd in meerdere districten melding gemaakt van een piek in de prijzen voor energie, metalen en landbouwgrondstoffen, volgend op de Russische invasie van Oekraïne.

Nieuwe coronaviruslockdowns in China verergerden de afgelopen periode tevens de problemen in de toeleveringsketen.

Vanwege de sterke vraag meldden bedrijven over het algemeen de stijging van de inputkosten door te kunnen berekenen aan klanten. In een paar districten constateerden bedrijven dat de stijgende prijzen negatief op de verkopen drukten. In de meeste districten verwachtten bedrijven dat de inflatiedruk in de komende maanden zal aanhouden en toenemen.