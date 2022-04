Bancaire relatie Lavide en ING met halfjaar verlengd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De bancaire relatie van Lavide met ING is met een halfjaar verlengd. Dit meldde Lavide woensdag nabeurs. In een rechtszaak tussen de twee partijen heeft de rechter ING veroordeeld om tot 13 oktober 2022 de bancaire relatie met Lavide voort te zetten. Lavide spande eerder een procedure aan tegen ING Bank met betrekking tot de door ING beoogde beëindiging van haar bancaire relatie met Lavide. Lavide is op Euronext Amsterdam genoteerd maar heeft momenteel geen activiteiten, een zogeheten lege huls. Met de uitspraak heeft Lavide nu extra tijd om een nieuwe bank te zoeken. Bron: ABM Financial News

