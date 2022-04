Alumexx boekt meer omzet en winst

(ABM FN-Dow Jones) Alumexx heeft in 2021 een hogere omzet en winst geboekt en zette de omzettrend door in de eerste maanden van dit jaar. Dit meldde de fabrikant van ladders en steigers woensdag nabeurs.

CEO Jeroen van den Heuvel sprak van een mooi resultaat in 2021. In 2022 zullen de uitdagingen voortduren, vanwege de wereldwijde onrust, een tekort aan grondstoffen en verdere prijsstijgingen. "Gezien de eerste resultaten in 2022 ben ik ervan overtuigd dat Alumexx deze aankan en gaan we positief gestemd de toekomst tegemoet", voegde hij toe.

Alumexx boekte in 2021 een omzet van 6,7 miljoen euro, tegenover 4,1 miljoen euro in 2020. De meeste groei was autonoom, aldus het bedrijf.

Verder werd 51 procent van de omzet gegenereerd via dealers en directe klanten. "Daarmee zette de trend van relatieve daling door." In 2019 genereerde de fabrikant nog 65 procent van zijn omzet via deze kanalen.

In de eigen digitale afzetkanalen steeg de omzet met 150 procent tot 2,4 miljoen euro, tegen 900.000 euro in 2020.

De EBITDA steeg van 352.000 naar 548.000 euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 332.000 euro, tegenover 173.000 euro in 2020.

Het balanstotaal steeg van 2,1 miljoen euro tot 2,4 miljoen euro, terwijl het eigen vermogen steeg met 300.000 euro tot 1,3 miljoen euro. Een toename van de voorraden en vorderingen resulteerde voor 2021 echter in een negatieve netto kasstroom van 528.000 euro.

Tot slot meldde Alumexx dat ondanks de uitdagingen de omzet in het eerste kwartaal is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf verhoogde in januari de prijzen en zei waarschijnlijk genoodzaakt te zijn om dit in mei nog een keer te doen.