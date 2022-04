Beursblik: geen teken van zwakte bij ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De ordergroei van ASM International laat geen enkel teken van zwakte zien. Dit merkte analist Janardan Menon van Jefferies woensdagavond op na de kwartaalupdate van ASMI. ASMI haalde in het eerste kwartaal voor 706 miljoen euro aan orders binnen. "Dat is 7 procent meer dan onze verwachtingen", aldus Menon. In het tweede kwartaal denkt ASMI 540 tot 570 miljoen euro aan omzet binnen te halen. Die outlook is sterker dan Jefferies had voorzien, en ook hoger dan de analistenconsensus. En volgens ASMI zal de omzet in de tweede jaarhelft hoger uitpakken dan in de eerste zes maanden. "We denken dat het bedrijf een sterke vraag over de volle breedte van de [product]portefeuille kende, en dit zal naar verwachting aanhouden in de komende jaren, zelfs als de bredere sector in een neerwaartse cyclus terechtkomt', voorziet Menon. Jefferies heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 350,00 euro. Het aandeel sloot woensdag, voorafgaand aan de cijfers, 3,8 procent hoger op 309,80 euro. Bron: ABM Financial News

