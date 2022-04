Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 460,10 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,5 procent op 14.362,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,4 procent op 6.624,91 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.629,22 punten.

De Europese aandelenmarkten stegen en maakten zo een deel van de verliezen in de vorige sessie weer goed, nadat Wall Street dinsdagavond scherp hoger sloot.

Deze week is één van de drukste weken van het kwartaalcijferseizoen, nadat een reeks Amerikaanse banken vorige week enigszins teleurstellende resultaten over eerste kwartaal publiceerden.

"Ik voorspel een solide winstgroei, ondanks uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, zoals de hoge inflatie", zei marktanalist Greg Marcus van UBS Private Health.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industriële productie in de eurozone in februari harder is gestegen dan verwacht. De export van goederen door de eurozone is in februari met dubbele cijfers gestegen, maar het groeitempo ligt nog niet op de helft van die voor de import. De export steeg op jaarbasis met 17,0 procent, terwijl de import steeg met 38,8 procent.

De producentenprijzen in Duitsland zijn in maart zeer hard gestegen. Vergeleken met een jaar eerder liepen de producentenprijzen afgelopen maand met 30,9 procent op, terwijl op maandbasis sprake was van een stijging met 4,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0857. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0813 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0786 op de borden.

Olie werd 0,2 procent goedkoper, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook gehaald, zoals ook werd verwacht, en liet zich positief uit over de verwachtingen op de middellange termijn. Het aandeel steeg ruim 5,0 procent.

Just Eat Takeaway.com is negatiever geworden over de brutotransactiewaarde dit jaar en zegt de opties voor Grubhub te bekijken, waaronder een verkoop. Het aandeel won bijna 2 procent.

Heineken heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral dankzij de prestaties in Europa. Het aandeel sloot 5,0 procent hoger. Rivaal AB InBev steeg circa 4,0 procent.

DSM verkoopt de tak Protective Materials aan Avient Corporation voor 1,44 miljard euro. Degroof Petercam sprak van een matige waardering. DSM eindigde 0,5 procent hoger.

In Parijs steeg Danone ruim 5,0 procent, na mediaberichten dat sectorgenoot Lactalis interesse zou hebben in de overname van delen of het hele bedrijf. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet van Danone dankzij een gunstige prijsmix. De outlook voor heel 2022 werd gehandhaafd.



ArcelorMittal verloor 1,5 procent. Bank of America verlaagde het koersdoel voor ArcelorMittal van 44,00 naar 40,00 euro, maar handhaafde het koopadvies voor het staalaandeel.

In Frankfurt steeg Henkel 3,5 procent, terwijl Bayer 2,0 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.471,15 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent, maar technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood. Netflix liep na het publiceren van een kwartaalupdate tegen een koersverlies van 37 procent aan. De streamingdienst moest een krimp van het aantal abonnees melden. En in het tweede kwartaal zal die krimp nog steviger zijn.