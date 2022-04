ASML en Heineken trekken kar in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag overtuigend hoger gesloten, nadat kwartaalcijfers van enkele toonaangevende bedrijven een warm onthaal kregen.



De AEX sloot 1,26 procent hoger op 725,61 punten. De Midkap-index won 1,4 procent en de AScX steeg 0,4 procent.



Het was een mooie dag op de Amsterdamse beurs met prima bedrijfsresultaten van bedrijven zoals ASML en Heineken, zei André van Eerden van Aberfeld International. "Producenten die hun prijzen kunnen doorberekenen en de marges op peil kunnen houden en zelfs nog verbeteren."

Daar tegenover staan de groei-aandelen die de komende tijd zullen worden getest op hun bedrijfsmodel en keihard worden afgestraft als ze door de mand vallen. Het voorbeeld daarvan was woensdag Netflix, dat in één klap het groeiverhaal zag verdampen na een kwartaal met verlies van abonnees, aldus Van Eerden.

De komende tijd zullen op deze manier de winnaars van de verliezers worden gescheiden, voorspelt de vermogensbeheerder van Aberfeld.

De stijgende rente blijft actueel, met een oproep van het IMF aan centrale banken om de rente sneller te verhogen tegen de hoge inflatie.

Het IMF verwacht dat de oorlog in Oekraïne een flinke impact zal hebben op de eurozone. De groei in de regio zal dit jaar circa 2,8 procent bedragen tegen een eerdere verwachting van 3,9 procent.

Economisch nieuws was er over de bestaande woningverkopen in de VS, die zoals verwacht daalden. Verder lieten de Duitse producentenprijzen in maart op jaarbasis een explosieve groei zien van meer dan 30 procent.

Ook bleek de export van de eurozone in februari 17,0 procent hoger uitgevallen, terwijl de import met 38,8 procent steeg. De industriële productie van de muntunie steeg in februari op jaarbasis met 2,0 procent en dat was beter dan de verwachte stijging met 1,5 procent.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0854.

De olieprijzen stegen met circa een procent. De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week fors, met 8 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Heineken 5 procent na cijfers. De brouwer heeft in het eerste kwartaal de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral in Europa. ING merkte op dat met name de omzet veel harder steeg dan verwacht. "Een zinderende start van het jaar", aldus analist Reginald Watson. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel en haalde het aandeel van de verkooplijst.

ASML sloot ook ruim 5 procent hoger, na een valse start. De Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie voldeed in de eerste drie maanden van 2022 aan de eigen outlook, zoals ook werd verwacht. Volgens Jefferies suggereerde ASML bovendien dat er opwaarts potentieel is vanaf 2025 ten opzichte van de afgegeven groeiverwachtingen.

Sectorgenoten ASMI en BESI deelden mee met een koerswinst van 4 procent. ASMI komt nabeurs met cijfers.

Just Eat Takeaway.com won 1,9 procent. De maaltijdbezorger werd negatiever over de brutotransactiewaarde dit jaar en zegt de opties voor Grubhub te bekijken, waaronder een verkoop. Volgens analisten van Jefferies schoot Just Eat Takeaway.com tekort, ook al voorziet het bedrijf betere marges. "De vraag is of het opportunistische model van topman Jitse Groen houdbaar blijkt", zei Van Eerden. Het bedrijf mag in zijn handen knijpen als GrubHub voor de helft van de aankoopprijs van 6 miljard dollar kan worden verkocht, vindt hij.

In de AMX won Vopak na cijfers 5 procent op 29,32 euro. Volgens Jefferies presteerde het tankopslagbedrijf beter dan voorzien. KBC Securities zag reden om het koersdoel fors te verlagen van 48,00 naar 33,00 euro.

Smallcap CM.com verloor 2,5 procent. De omzet en brutowinst trokken fors aan in het eerste kwartaal, maar beleggers waren niet tevreden.

Forfarmers ging ex dividend en maakte een duikeling van 7 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa vlak tot licht hoger. De S&P500 index steeg 0,3 procent.