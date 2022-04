Futures op Wall Street in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na meer bedrijfsresultaten die hints geven over de impact van de hoge inflatie op de economie.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren circa een half uur voor de openingsbel 0,4 procent hoger en ook de Nasdaq koerst af op een hogere start.

Aandelen begonnen sterk aan de week, dankzij kwartaalcijfers van bedrijven die groei lieten zien ondanks de aankondiging van een krapper monetaire beleid en de hoogste inflatie in decennia.

Streamingdienst Netflix stelde wel teleur dinsdagavond, en voedde daarmee zorgen dat consumenten gaan bezuinigen op niet essentiële zaken zoals televisieseries, nu ze minder te besteden hebben door de hoge inflatie. Dit kan de resultaten van bedrijven omlaag drukken.

"We leven in een jaar van hogere inflatie en dat zal problemen geven voor sommige bedrijven. Wat we proberen te beoordelen is de prijskracht van een bedrijf. Bedrijven die die kracht ontberen, zullen minder winstgevend worden", zei Luc Filip van SYZ Private Banking.

De olieprijs was relatief stabiel na een forse stap terug op dinsdag. Een juni-future West Texas Intermediate steeg woensdag 1 procent tot 103,09 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,8 procent steeg tot 108,14 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0830. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0789 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Netflix ziet de koers kelderen, nadat het streamingbedrijf meldde dat het aantal abonnees in het afgelopen kwartaal met 200.000 terugliep en in het tweede kwartaal waarschijnlijk met 2 miljoen zal dalen.



"Het is echt tijd om de portefeuille af te wenden van bedrijven die zich richten op het leven thuis", zei Filip. Dit soort bedrijven deed het juist heel goed tijdens de coronacrisis.

Ook andere streamingdiensten gingen onderuit. Roku daalde 7 procent in de handel voorbeurs en Walt Disney leverde 4,4 procent in. Warner Bros verloor woensdag zelfs bijna 9 procent na de tegenvaller bij Netflix, dat overigens zei dat de toenemende concurrentie een rol speelt in het verlies van abonnees.

Procter & Gamble verhoogde de omzetverwachting tot 4 à 5 procent groei dit jaar, na een meevallend kwartaal qua winst. Dure grondstoffen zorgen naar verwachting voor 2,5 miljard dollar tegenwind en duurder transport kost 400 miljoen dollar, wat meer is dan het bedrijf eerder meldde. Het aandeel stond voorbeurs op een kleine winst.

Farmaceut Abbott Laboratories boekte 14 procent meer omzet in het afgelopen kwartaal en stond 2 procent lager voorbeurs. Abbott wees woensdag in zijn outlook onder meer op kosten die worden gemaakt voor een terugroepactie en kosten voor overnames, waardoor de winst in 2022 wat lager zal uitvallen dan eerder voorzien.

Oliedienstverlener Baker Hughes stelde teleur met een omzetgroei van 1 procent tot 4,8 miljard dollar. Analisten hadden 200 miljoen dollar meer verwacht. En ook dat er weer winst werd gemaakt, kon de markt niet bekoren. De winst was kleiner dan analisten hadden voorzien. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,7 procent in het rood.



IBM stond voorbeurs 2,4 procent hoger na een beter dan verwachte omzetgroei, dankzij de cloudactiviteiten.

Tesla volgt nabeurs.



Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag ruim hoger, na een reeks kwartaalcijfers aan het begin van het cijferseizoen. De brede S&P500-index steeg 1,61 procent tot 4.462,21 punten, de Dow Jones-index steeg 1,45 procent naar 34.911,20 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 2,15 procent meer waard op 13.619,66 punten.