Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 44,00 naar 40,00 euro, maar handhaafde het koopadvies voor het staalaandeel. De analisten van de Amerikaanse bank verlaagden hun taxatie voor 2022 vanwege een lagere output van de staalfabrieken van Mittal in Oekraïne. Voor het eerste kwartaal rekent Bank of America op een EBITDA van 4,6 miljard dollar, nipt hoger dan de consensus. En voor heel 2022 mikt de bank op 13,9 miljard dollar. Dat is wel beduidend lager dan de consensus van 15,5 miljard dollar, aldus Bank of America, en 7 procent minder dan de bank eerder voorzag. Toch vindt Bank of America de aandelen ArcelorMittal nog altijd aantrekkelijk geprijsd. Daarbij noemden de analisten het nemen van een meerderheidsbelang in de Texaanse vestiging van Voestalpine een strategisch logische zet. Bron: ABM Financial News

